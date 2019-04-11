"Благодаря усилиям антивакцинального лобби мы не можем защитить население", - Минздрав

Министерство здравоохранения РФ не может полностью защитить население страны от возможных эпидемий из-за усилий антивакцинального лобби. Такое мнение высказала директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина на заседании круглого стола, посвященному отказу от прививок, в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU.

Минздрав делает все возможное для вакцинации населения: в стране ставят прививки от 12 заболеваний, и национальный календарь прививок будет расширяться, сообщила Елена Байбарина.

"Но благодаря усилиям антивакцинального лобби мы не можем полностью защитить население. Известно, что, когда больше 5% населения не вакцинировано, это уже угроза эпидемии", - заявил директор департамента помощи детям.

По словам Байбариной, государство тратит "огромные деньги" на производство вакцин. Вакцины в свою очередь разрабатывают только против тех инфекций, от которых можно умереть или стать инвалидом.

Представитель Минздрава связала снижение детской смертности в России с вакцинацией. Раньше шесть из 10 младенцев не доживало до года, большинство из них погибало от инфекций, сообщила Байбарина.

Напомним, Минздрав готовит пакет законопроектов, устанавливающих ответственность для "антипрививочников". Движение пропагандирует идеи "мирового заговора фармкомпаний", вреда вакцинации и призывает отказываться от прививок.

Один из проектов, о которых говорят в Минздраве, будет устанавливать запрет распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации. Под распространением информации понимается призыв одних лиц к другим с целью побудить отказаться от вакцинации.

Ряд врачей раскритиковали законопроект Министерства здравоохранения РФ , посчитав эту меру "репрессивной и бесполезной".