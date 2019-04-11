В Нефтеюганске вандал сжег венок на Вечном огне

Житель Нефтеюганска ночью повредил памятник Воину-освободителю: нетрезвый мужчина сжег на Вечном огне монумента венок.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина что-то бросает в Вечный огонь, затем берет венок и кладет его сверху. Запись показал телеканал "Юганск". В результате выходки звезда вокруг Вечного огня была испорчена.

Администрация города обратилась в заявлением в полицию, дело может быть квалифицировано по статье "вандализм". Звезду будут оперативно зачищать, монумент приведут в порядок к 9 мая.