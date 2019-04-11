В центре Челябинска автомобиль Lamborghini Александра Аристова попал в ДТП

В центре Челябинска произошло ДТП с участием автомобиля Lamborghini бизнесмена Александра Аристова.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла на улице Коммуны. Lamborghini задела черная иномарка, которая двигалась задним ходом.

Как ранее сообщило Накануне.RU, в декабре 2016 года Челябинский областной суд обязал виновника ДТП с автомобилем бизнесмена Александра Аристова выплатить 3 млн 22 тыс. рублей ущерба. Авария произошла в начале февраля этого года. Водитель отечественной легковушки проехал на красный свет и столкнулся с иномаркой за 20 млн рублей. Бизнесмен Александр Аристов в момент аварии находился в машине, он не пострадал. Водителя-нарушителя госпитализировали с сотрясением мозга и переломом бедер.