11 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

В центре Челябинска автомобиль Lamborghini Александра Аристова попал в ДТП

В центре Челябинска произошло ДТП с участием автомобиля Lamborghini бизнесмена Александра Аристова.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, авария произошла на улице Коммуны. Lamborghini задела черная иномарка, которая двигалась задним ходом.

ДТП, Lamborghini Александра Аристова, Челябинск,(2019)|Фото:www.instagram.com/p/BwHS4-6AZz4/

Как ранее сообщило Накануне.RU, в декабре 2016 года Челябинский областной суд обязал виновника ДТП с автомобилем бизнесмена Александра Аристова выплатить 3 млн 22 тыс. рублей ущерба. Авария произошла в начале февраля этого года. Водитель отечественной легковушки проехал на красный свет и столкнулся с иномаркой за 20 млн рублей. Бизнесмен Александр Аристов в момент аварии находился в машине, он не пострадал. Водителя-нарушителя госпитализировали с сотрясением мозга и переломом бедер.

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В центре Челябинска автомобиль Lamborghini Александра Аристова попал в ДТП

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Теги: Александр Аристов, ДТП, авария, бизнесмен,



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