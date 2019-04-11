В Нижневартовске праздновать День Победы начнут с 6 мая

В администрации Нижневартовска на заседании оргкомитета обсудили подготовку к празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В школах города уже начались тематические уроки, праздничные мероприятия и встречи. Но основные мероприятия праздника пройдут с 6 по 9 мая. Так, 6 мая во Дворце искусств состоится праздничный концерт, 7 мая - митинг возле памятника Мусе Джалилю. 8 мая - митинг в городском парке. 9 мая парад военной техники, шествие и акция "Бессмертный полк".

Для участия в шествии образовательные организации города приготовили 16 парадных коробок. В каждой – около 30 человек. Они будут представлять арктические войска, морскую пехоту и юнармейцев–пограничников. Форму администрации школ уже заказали. Поддержку, почти 2 млн рублей, оказали спонсоры.

"У нас определены подрядчики, которые будут оказывать транспортные услуги. Будет обеспечена доставка детей к местам репетиций, а также празднованию Дня Победы на автобусах. Вопрос исполнения всех требований, норм и правил транспортной компанией держится под личным контролем", - доложил во время совещания директор департамента образования администрации города Эдмонд Игошин.

В дни репетиции парада в городе будет временно ограничено движение транспорта. Замглавы города по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина отметила, что на всех мероприятиях с участием ветеранов будет организована работа волонтеров и медработников. Трибуна для ветеранов традиционно будет развернута на площади перед Дворцом искусств.

В День Победы для горожан будут работать концертные площадки. Они разместятся на площади Нефтяников, у Дворца культуры "Октябрь", а также у монумента "Флаг города". У жителей, принявших участие в шествии, будет возможность выбора: пойти на возложение цветов к мемориалу "Воинам – землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945г.г.", посетить выставку военной техники напротив ДК "Октябрь", на месте бывшей автостанции, или отправиться на прогулку по городской набережной, где организуют торговые места. Завершит День Победы праздничный фейерверк.