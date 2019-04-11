Инвестора не нашли, зарплату не выплачивают, работа два дня в неделю: БЭМЗ продолжают "добивать"

Руководство "Баранчинского электромеханического завода имени Калинина" (БЭМЗ), финансовые трудности которого в 2018 году чуть не привели к отключению электричества, выпустило приказ о двухдневной рабочей неделе. Ещё в октябре 2018 года свердловские власти обещали найти инвестора и реанимировать завод к 2020 году (даже разработали план), но этого не случилось. Как рассказала Накануне.RU член общественного совета в Кушве Иннеса Варламова, сегодня выпущен приказ, согласно которому, всех рабочих переводят на двухдневную рабочую неделю из-за "экономической ситуации", хотя у предприятия есть заказы от Министерства обороны РФ.

"В сентябре 2018 года в помещении нашего дневного техникума прошло расширенное совещание о судьбе завода. Инициатор - заместитель председателя коллегии ВПК РФ Олег Бочкарёв. Присутствовали руководство и представитель заказчика нашего завода. Договорились, что с помощью правительства области найдут инвестора, которому будет передано всё, что находится в руках у арендодателей, которых породил владелец предприятия Егор Андреев. Такая мутная схема была им создана: ООО БЭМЗ вынужден был заключать договоры с этими людьми на аренду своего имущества (корпуса цехов, станки, оборудование), чтобы выполнять госзаказы МО РФ. Видимо, так Андреев подстраховался, чтобы его имущество не было продано за долги БЭМЗа", - рассказывает Иннеса Варламова.

В итоге правительство региона предложило в качестве руководителя бывшего директора завода Анатолия Сухова, который в ноябре 2018 года побывал на БЭМЗе. Он заявил, что возьмется за восстановление завода в течение первого квартала 2019 года при условии, что имущество будет принадлежать предприятию, а не арендодателям.

Но ситуация не изменилась в лучшую сторону. 9 марта Олег Бочкарёв провел совещание с арендодателями, также присутствовали и представители Андреева. Встреча, по данным Варламовой, прошла в правительстве Свердловской области. Сухова туда не позвали, а арендодатели заявили, что не намерены продавать имущество бывшему директору БЭМЗа, а сами будут искать инвесторов.

"Бочкарёв сказал, что вынужден будет обратиться "к верхам". На этом наши сведения закончились", - резюмировала женщина.

Также стало известно, что люди не получают зарплату с декабря 2018 по апрель 2019 г., а на заводе стали распространять приказ "О введении режима неполного рабочего времени" с 22 апреля по 21 октября 2019 г.

"А у нас куча заказов, особенно военных. Этот приказ окончательно разрушит завод. Инженеры, специалисты, управленцы, менеджеры и другие работники найдут работу в других местах. Завод без специалистов не сможет работать и выпускать продукцию с качеством, подходящим под требования представителя заказчика - министерства обороны РФ. Страна лишится очередного промышленного предприятия", - возмущена Иннеса Варламова.

Как уже заявлял Накануне.RU министр промышленности региона Сергей Пересторонин, собственники и управляющий аппарат за последние годы "вынесли с этого предприятия всё, что только можно". Ранее был уволен генеральный директор предприятия Александр Хомюк. Сейчас у "руля" БЭМЗа остался исполнительный директор Юрий Батырев, которого прошлая команда уже якобы выгоняла из-за сомнительных сделок.