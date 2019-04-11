В России предложили запретить микрокредиты

Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект о признании закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях утратившим силу. Депутаты считают, что текущее социально-экономическое положение вынуждает малообеспеченных россиян обращаться в МФО и загонять себя в долги, передает корреспондент Накануне.RU.

Отмена закона фактически запрещает работу МФО, при этом по данным Центробанка кредитный портфель организаций к концу третьего квартала 2018 г. превысил 148 млрд руб., увеличившись за год на 32%. Крупнейшие игроки рынка отмечают рост как темпов кредитования, так и средней суммы займа. По данным "Домашних денег", количество займов в 2018 г. увеличилось на 19%, средняя сумма выросла с 10 до 10,5 тыс. руб. Авторы проекта считают тревожными данные о том, что 20% заемщиков приходят в МФО из-за низкого дохода, непостоянного места работы или отсутствия филиалов крупных банков в населенном пункте, где проживают такие заемщики.

"Одновременно с этим показательны данные и по существенной доле заемщиков МФО. Около 40% из них имеют испорченную кредитную просрочку, у 8% просрочка составляет до 30 дней, 14% заемщиков не могут получить займ в кредитной организации ввиду отсутствия кредитной истории. Согласно данным исследования бюро кредитных историй "Эквифакс" почти 40% из действующих сейчас семи миллионов микрозаймов в настоящий момент сильно просрочены. Почти безнадежная просрочка фиксируется в основном по самым мелким займам до зарплаты у клиентов, впервые обратившихся в микрофинансовые организации", - говорится в пояснениях к проекту.

Дальнейшая работа МФО может привести к катастрофическому росту долгов населения, уверены "эсеры", а также резкому снижению уровня жизни. Значительно не улучшают ситуацию и меры регулирования работы МФО, считают авторы проекта. Как сообщало Накануне.RU, Центральный банк ограничил стоимость микрозаймов: максимальный размер выплат, которые микрофинансовые компании могут потребовать от должника, с 1 января 2020 г. будет снижен с действующего трехкратного размера до полуторакратного; с июля 2019 г. ежедневная процентная ставка уменьшится до 1%.

"В результате сложившихся жизненных обстоятельств, вызванных принятыми на себя непосильными для граждан финансовыми обязательствам, социально незащищенные слои населения оказываются еще в более тяжелых условиях, что может подталкивать их на совершение правонарушений с целью погашения задолженности", - считают депутаты.

Запрет на работу МФО защитит малообеспеченных россиян от "соблазнов", выдавать вновь "займы до зарплаты" парламентарии предлагают после улучшения экономической ситуации.

Напомним, согласно статистике Банка России, совокупный уровень долговой нагрузки россиян в течение 2019 г. может достичь пиковых значений 2014 г. Особенно высокими темпами растет необеспеченное кредитование.