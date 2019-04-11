Дело "Седьмой студии" разваливается? Материалы по экс-бухгалтеру возвращены в прокуратуру

Дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой возвращено в Генпрокуратуру. Такое решение принял Мещанский суд.

По данным ТАСС, суд счел, что обвинительное заключение не конкретизировано в отношении Масляевой, кроме того, ей неизвестно, кто совершил хищение денег.

Mash отмечает, что дело "Седьмой Студии" разваливается в суде. Возврат дела в прокуратуру произошел после громких признательных показаний Масляевой, в ходе которых она полностью признала свою вину и указала на вину режиссера Кирилла Серебренникова в хищении 133 млн руб.

"Регнум" напоминает, что подсудимыми по делу также проходят глава Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский и бывший руководитель "Седьмой студии" Юрий Итин.

Напомним, ранее Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения для Серебренникова, режиссер был отпущен с домашнего ареста на подписку о невыезде.