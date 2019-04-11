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Общество Свердловская область

На улицах Екатеринбурга испытали новые мойки высокого давления

Сотрудники всех районных дорожно-эксплуатационных управлений Екатеринбурга прошли обучение по использованию новых моек высокого давления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, подобная техника муниципальными ДЭУ ранее не использовалась, она позволяет значительно сократить время уборки и повысить ее эффективность. Для работы с мойками во всех районных управлениях был расширен штат и приняты новые сотрудники.

Как заявил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, в каждый из районов закупят по два подобных устройства. Технология будет использоваться для мойки столбов, подборных стенок, шумозащитных экранов и тротуаров.

мойки высокого давления, уборка улиц(2019)|Фото: екатеринбург.рф

Расход воды подобных моечных комплексов составляет не более 650 литров в час. Для управления агрегатами достаточно команды из двух человек – водителя автомобиля, транспортирующего мойку, и оператора мобильной установки, который будет приводить ее в действие. Обучение сегодня прошли не только будущие операторы, но и водители машин.

Стоит отметить, что в апреле в Екатеринбурге проходит месячник чистоты. На этой неделе мэр Александр Высокинский поставил городским службам задачи на предстоящий месяц: они касаются благоустройства города и приведения его в порядок после зимнего сезона.

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На улицах Екатеринбурга испытали новые мойки высокого давления

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Теги: мойки, испытания, Екатеринбург



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