На улицах Екатеринбурга испытали новые мойки высокого давления

Сотрудники всех районных дорожно-эксплуатационных управлений Екатеринбурга прошли обучение по использованию новых моек высокого давления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, подобная техника муниципальными ДЭУ ранее не использовалась, она позволяет значительно сократить время уборки и повысить ее эффективность. Для работы с мойками во всех районных управлениях был расширен штат и приняты новые сотрудники.

Как заявил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, в каждый из районов закупят по два подобных устройства. Технология будет использоваться для мойки столбов, подборных стенок, шумозащитных экранов и тротуаров.

Расход воды подобных моечных комплексов составляет не более 650 литров в час. Для управления агрегатами достаточно команды из двух человек – водителя автомобиля, транспортирующего мойку, и оператора мобильной установки, который будет приводить ее в действие. Обучение сегодня прошли не только будущие операторы, но и водители машин.

Стоит отметить, что в апреле в Екатеринбурге проходит месячник чистоты. На этой неделе мэр Александр Высокинский поставил городским службам задачи на предстоящий месяц: они касаются благоустройства города и приведения его в порядок после зимнего сезона.