В Тюмени после коллективной жалобы родителей наказали директора гимназии №1

Директор тюменской гимназии №1 по требованию прокуратуры привлечен к административной ответственности за нарушения законодательства об образовании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ранее надзорное ведомство провело проверку образовательного учреждения из-за коллективного обращения родителей гимназистов. Проверка показала, что в учебном заведении допускались нарушения закона при оказании платных образовательных услуг - договоры об оказании платных образовательных услуг заключались до утверждения тарифов, без указания сроков освоения образовательной программы, в ряде договоров количество и стоимость оказываемых услуг были завышены.

Кроме того, в гимназии были выявлены факту нарушения учреждением порядка расследования несчастных случаев с обучающимися, ненадлежащим образом оказывалась первая медицинская помощь. Также нарушения были обнаружены и в части информационной открытости и доступности образовательной организации, при обеспечении учеников учебниками, ведении электронных дневников и журналов.

Прокуратура возбудила административное дело по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ в отношении директора. Накануне его рассмотрел мировой судья Калининского судебного района Тюмени подверг директора гимназии штрафу в размере 10 тыс. руб.