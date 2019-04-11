В Челябинске сотрудники станции скорой помощи пожаловались на сокращение отпусков. С медиками встретился министр

Сотрудники челябинской станции скорой помощи пожаловались на сокращение дополнительных оплачиваемых отпусков и изменившуюся систему оплаты труда. В областной организации профсоюза работников здравоохранения Накануне.RU подтвердили эту информацию.

У психиатрических бригад сократили дополнительный отпуск на три недели, а у реанимационных – на неделю. Кроме того, изменилась система оплаты труда – у медиков убрали надбавки, но пообещали поднять оклад. Сотрудники городской станции скорой помощи обратились в прокуратуру и готовы организовать итальянскую забастовку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, сегодня с сотрудниками встретился и.о. министра здравоохранения области Сергей Приколотин, который сам был работником "скорой". Он гарантировал медикам защиту со стороны власти.

"Если в какой-то момент за тот же объем работы и те же условия труда кто-то из вас получит зарплату меньше, чем раньше, я готов встречаться лично с каждым из вас и решать этот вопрос. Подключу к этому юристов и кадровую службу минздрава", - подчеркнул он.

Также он предложил пересмотреть специальную оценку условий труда, а работников психиатрических бригад перевести в психоневрологическую медицинскую организацию.

"У меня сложилось мнение, что специальная оценка условий труда, проведенная на станции, прошла не совсем верно, без учета ряда нюансов, и ее стоит пересмотреть", - добавил Приколотин.