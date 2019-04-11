В домах Киева расклеивают листовки о "наркомане-преЗЕденте"

Жители Киева пишут о том, что у них в домах появились листовки, на которых написано: "Не гоняй наркомана в подъезде, возможно, это твой будущий преЗЕдент", с намеком на кандидата в президенты Владимира Зеленского. Такие же картинки распространяют в интернете, но уже с фотографией Зеленского.

Также люди сообщают о листовках против Зеленского "Останови пророссийский реванш". Ответственность за их распространение взяла организация "Видсич".

В комментариях большинство пользователей пишут, что эти действия вряд ли добавят голосов действующему президенту Петру Порошенко и являются скорее признаком его агонии.

Как сообщало Накануне.RU, по последним данным, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 61%, за Порошенко - 24%.