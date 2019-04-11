Президент РФС рассказал, почему финал Кубка России пройдет не в Екатеринбурге

Финальная игра Кубка России по футболу сезона-2018/19 могла пройти в Екатеринбурге. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Напомним, место проведения финала Кубка определялось сегодня на заседании исполкома РФС. В итоге было принято решение, что матч пройдет 22 мая на стадионе "Самара-Арена".

Как прокомментировал этот выбор Дюков, заявки на проведение финала были поданы несколькими городами, в том числе от "ВТБ Арены" (Москва), Саранска, Ростова, Екатеринбурга и Калининграда.

"Самара выбрана потому, что это новый стадион, равно как и остальные, подавшие заявки. Также для нас была важна задача загрузки стадионов. Что касается других арен, то на них уже запланированы различные мероприятия, в том числе и с участием национальных сборных", - приводит слова президента РФС издание "Чемпионат".

Дюков уточнил, что рассматривались заявки от Ростова и Екатеринбурга, и стадионы в этих городах вполне могли бы принять главный матч.

"Было бы некорректно дать преимущество "Ростову" или "Уралу", которые играют в полуфинале. Поэтому выбрали нейтральный вариант", - заключил функционер.

Стоит отметить, что стадион в Екатеринбурге уже принимал финал Кубка России в 2012 году.