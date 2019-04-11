11 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко раскритиковал "виртуального кандидата Зеленского"

Действующий президент Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что его соперник на выборах Владимир Зеленский является виртуальным, как и его избирательная кампания. Об этом он сказал на 12-м Киевском форуме по безопасности.
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По словам олигарха, "виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами", и это напоминает ему фильм "Эквилибриум", где жители могут видеть своего лидера только на огромных экранах.

Порошенко считает, что "никакого лидера на самом деле не существует, существует только его телевизионный образ, за которым скрывается группа людей с циничными интересами".

Выпад Порошенко против Зеленского вызван тем, что Зеленский избегает прямой дискуссии, а использует в основном соцсети и интернет, где полностью переигрывает Порошенко.

Как сообщало Накануне.RU, по последним данным, за Зеленского во втором туре готовы проголосовать 61%, за Порошенко - 24%.

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Порошенко раскритиковал "виртуального кандидата Зеленского"

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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