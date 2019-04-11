"Можно смотреть и трогать, выносить запрещено!" Мариинский прииск раскрывает тайны уральских изумрудов

Впервые в истории Малышевского месторождения изумрудов, расположенного в 100 километрах от Екатеринбурга, этот объект стал доступен для экскурсий.

Новое руководство АО "Мариинский прииск" таким образом надеется "открыть" тайны добычи драгоценных камней широкой общественности на самом крупном месторождении изумрудов в Европе - одном из трёх в мире и единственном в России. И через такую открытость сделать посёлок Малышева привлекательным для туризма, а его изумруды и "Мариинский прииск" - яркими уральскими брендами.

Отметим, что современный прииск возник на базе изумрудно-бериллиевого месторождения, открытого в начале XIX века. Главными компонентами месторождения являются изумруд и оксид бериллия, попутными - хризоберилл, фенакит, александрит, флогопит, литий, рубидий, цезий.

Уральские изумруды высоко ценятся на мировом рынке драгоценных камней, поскольку наделены уникальным желтоватым оттенком, несвойственным этому минералу, и известны под брендом "Малышевские изумруды".

Как рассказал Накануне.RU генеральный директор "Мариинского прииска" Евгений Василевский, в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина была осуществлена процедура по реорганизации предприятия. И в феврале 2018 года на карте России появилось АО "Мариинский прииск", а обособленное предприятие "Малышева" прекратило своё существование.

В настоящее время единственным акционером прииска является "Калининградский янтарный комбинат", 100% акций которого принадлежит Госкорпорации "Ростех".

По словам Василевского, "Мариинский прииск" пока не вышел на рентабельность, поскольку находится в стадии опытно-промышленных работ, в частности, изучается месторождение, потенциал которого оценивается в 60 тонн изумрудов. Средняя зарплата на прииске, где трудится 440 человек, составляет 30 тыс. руб., но согласно стратегии развития ГК "Ростех", к 2025 году здесь будет не менее 2 тыс. работников при полной загрузке мощностей. Показать прибыль это акционерное общество планирует в 2023 году.

Начальник туристического отдела прииска, а по совместительству экскурсовод Раиса Черпакова сообщила посетителям, что первые изумруды на территории современного посёлка Малышева были найдены 8 февраля 1831 года крестьянином Максимом Кожевниковым. Но представитель Екатеринбургской гранильной фабрики Портнягин не дал разрешение на добычу, забрав все найденные камни.

А официально прииск, получивший название "Мариинский" в честь православной святой Марии Египетской, основал в апреле 1834 года командир Екатеринбургской гранильной фабрики Яков Васильевич Коковин.

С тех пор на месторождении сменилось немало хозяев. Так, с 1899 года прииск разрабатывали специалисты англо-французской организации "Новая компания изумрудов", в 1919 году его национализировали большевики, дав название Малышевский в честь уральского революционера Ивана Малышева.

В 1930-х годах здесь возвели две шахты - имени Сталина и Кирова, построили изумрудоизвлекательную фабрику. С 1942 года шахта и фабрика вошли в систему Государственного горно-металлургического комбината № 3 по выпуску оборонной продукции. Задачей комбината стало получение бериллиевого концентрата из берилла изумрудных месторождений и выплавка из него бериллиевой лигатуры для скорострельных авиационных пушек и пулеметов. Именно комбинат выдал металлический бериллий, который вошел в конструкционные элементы первой советской атомной бомбы и первого реактора атомной электростанции как замедлитель нейтронов.

С 1952 по 1994 годы просуществовало "Малышевское рудоуправление", а в 1996-2007 годах месторождение эксплуатировала канадская компания через ЗАО "Зелен камень". С 2008 года "Калининградский янтарный комбинат" провёл на руднике восстановительные работы, в июне 2011 года получил лицензию на пользование недрами до 2031 года. С тех пор, после долго простоя, заработала фабрика по извлечению изумрудов. А с января 2018 года Малышевский рудник выделили в отдельное юридическое лицо - АО "Мариинский прииск".

Таким образом предприятию вернулось историческое название, началась новая история изумрудно-бериллиевого прииска.

Среди крупных находок рудника - легендарный "Изумруд Коковина" весом более 2 кг., изумрудный штуф "Шахтёрская слава" (около 6 кг), "Губернаторский" (1,1 кг), а также крупный кристалл изумруда весом 1,6 кг., найденный в прошлом году и получивший название "Марьин дар".

Во время экскурсии группе туристов из Асбеста, а также журналистам показали образцы горных пород и минералов, добываемых на прииске, в том числе драгоценные изумруды и александриты. И провели по всей технологической цепочке извлечения самоцветов - от установки по автоматической сортировке камней от породы, до конвейера, где женщины в две смены отбирают руками из тонн гальки по 150 килограммов изумрудов и около 10 килограммов александритов в год.

В завершение экскурсии её участникам удалось попытать счастья и промыть руду в поисках изумрудов, как это делали на "Мариинском прииске" более сотни лет назад. К сожалению, никому в этот день не повезло, в лучшем случае попадались куски с содержанием бериллия. Впрочем, даже их пришлось вернуть...