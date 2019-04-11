Турчинов заявил, что Россия готовится к войне в Европе

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к "полномасштабной континентальной войне в Европе", но сначала хочет захватить Украину. Об этом он сказал на 12-м Киевском форуме по безопасности.

Турчинову не нравится то, что Россия вкладывает большие средства в военную сферу. Он считает, что это подготовка к нападению. В частности, так он расценил восстановление аэродромов, военных баз, перевооружение армии.

Отметим, что Турчинов не скрывает, что поддерживает действующего президента Петра Порошенко, который регулярно пугает население "нападением России", от которого только он способен защитить.