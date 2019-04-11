В Кузбассе допрашивают санитарок за незаконный пикет, "захват" кабинета и данные о зарплате начальства

11 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Сибирский ФО

В Кузбассе допрашивают санитарок за незаконный пикет, "захват" кабинета и данные о зарплате начальства

В Кемеровской области полиция якобы допрашивает санитарок Анжеро-Судженской городской больницы, которые выступают против массовых сокращений младшего персонала. Как рассказали Накануне.RU в профсоюзе "Действие", медработникам вменяют три преступления – участие в несанкционированной акции протеста, "захват" кабинета главврача и разглашение данных о зарплате начальства больницы. В ГУ МВД по Кемеровской области информацию пока не прокомментировали.

Санитарки считают, что поводом для допросов стала анонимная жалоба главного врача больницы Ольги Козловой, издавшей приказ о сокращении 126 сотрудников.

"От части сотрудниц планируется полностью избавиться, а основную массу — перевести с 16 мая в уборщицы, то есть на должности с более низкой зарплатой без ряда социальных гарантий младшему медперсоналу", — сообщили в профсоюзе "Действие".

По словам санитарок, полиция интересуется фотографией, на которой изображены женщины с тремя плакатами: "Нет сокращениям младшего медперсонала!", "Санитарка не уборщица!" и "Губернатор Кемеровской области! Введите войска в Анжеро-Судженскую больницу!". Автор "анонимки" якобы утверждает, что снимок сделан на территории больницы 13 марта. По закону Кемеровской области митинги на территории медицинских учреждений и рядом с ними запрещены.

Сопредседатель профсоюза Андрей Коновал пояснил, что "фотосессия" проходила 11 марта в безлюдном месте.

"Это был не пикет или митинг, а групповая фотосессия, проведенная в целях подготовки агитационного материала профсоюзной кампании. Юмор ситуации заключается в том, что санитарки держали в руках чистые листы ватмана, а протестные лозунги были помещены на них уже после нашим талантливым дизайнером", — пояснил Андрей Коновал.

Анжеро-Судженская горбольница, пикет санитарок(2019)|Фото: medrabotnik.org

Профсоюз устроил санитаркам "фотосессию" с пустыми плакатами

Так называемый "захват" кабинета главврача был "сидячей забастовкой": главврач больницы два дня подряд якобы избегала встречи с профсоюзом "Действие", поэтому активисты вместе с санитарками стали ждать появления Ольги Козловой в ее кабинете.

Анжеро-Судженская горбольница, пикет санитарок(2019)|Фото: andrey-konoval.livejournal.com

"Вызванная полиция никаких нарушений общественного порядка не нашла", — добавил Андрей Коновал.

Анжеро-Судженская городская больница, санитары(2019)|Фото: medrabotnik.org

В фоторедакторе на плакаты добавили надписи

Третье "обвинение" якобы касалось опубликованных кем-то из санитарок сведений о зарплатах руководства Анжеро-Судженской больницы.

Судя по декларации о доходах, размещенной на сайте департамента охраны здоровья населения области, за 2017 г. Ольга Козлова заработала 1,7 млн руб. В ее собственности – три земельных участка (два – по 1 тыс. кв м и один – 225 кв. м), жилой дом и треть квартиры. При этом среднемесячная зарплата главврача составила 100,8 тыс. руб.

"На этом фоне высказанная во время наших дискуссий 13 марта главврачом Ольгой Козловой мысль о том, что и зарплату уборщицы в 15 тыс. не каждая санитарка еще достойна, выглядит довольно цинично", — прокомментировал сопредседатель профсоюза.

В ГУ МВД по Кемеровской области допросы санитарок Анжеро-Судженской больницы пока не прокомментировали. В городском отделении полиции Накануне.RU заявили, что такой информацией не располагают.

Анжеро-Судженская горбольница, пикет санитарок(2019)|Фото: andrey-konoval.livejournal.com

Отметим, что 13 апреля профсоюз "Действие" планирует провести пикет у здании администрации города, а 21 апреля – митинг против сокращения медперсонала. На днях активисты подали уведомления в мэрию. Санитарки готовятся начать голодовку из-за отсутствия реакции прокуратуры, Росздравнадзора и Госинспекции труда на их обращение.

Анжеро-Судженская горбольница, пикет санитарок(2019)|Фото: medrabotnik.org

В профсоюзе представили актуальный вариант фото с плакатами

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Кузбассе допрашивают санитарок за незаконный пикет, "захват" кабинета и данные о зарплате начальства

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сокращения, санитарка, младшая медсестра, кузбасс, кемеровская область



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.03.2019 08:00 Мск В Кузбассе сокращают санитарок и младших медсестер

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 513

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети