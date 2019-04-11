В Кузбассе допрашивают санитарок за незаконный пикет, "захват" кабинета и данные о зарплате начальства

В Кемеровской области полиция якобы допрашивает санитарок Анжеро-Судженской городской больницы, которые выступают против массовых сокращений младшего персонала. Как рассказали Накануне.RU в профсоюзе "Действие", медработникам вменяют три преступления – участие в несанкционированной акции протеста, "захват" кабинета главврача и разглашение данных о зарплате начальства больницы. В ГУ МВД по Кемеровской области информацию пока не прокомментировали.

Санитарки считают, что поводом для допросов стала анонимная жалоба главного врача больницы Ольги Козловой, издавшей приказ о сокращении 126 сотрудников.

"От части сотрудниц планируется полностью избавиться, а основную массу — перевести с 16 мая в уборщицы, то есть на должности с более низкой зарплатой без ряда социальных гарантий младшему медперсоналу", — сообщили в профсоюзе "Действие".

По словам санитарок, полиция интересуется фотографией, на которой изображены женщины с тремя плакатами: "Нет сокращениям младшего медперсонала!", "Санитарка не уборщица!" и "Губернатор Кемеровской области! Введите войска в Анжеро-Судженскую больницу!". Автор "анонимки" якобы утверждает, что снимок сделан на территории больницы 13 марта. По закону Кемеровской области митинги на территории медицинских учреждений и рядом с ними запрещены.

Сопредседатель профсоюза Андрей Коновал пояснил, что "фотосессия" проходила 11 марта в безлюдном месте.

"Это был не пикет или митинг, а групповая фотосессия, проведенная в целях подготовки агитационного материала профсоюзной кампании. Юмор ситуации заключается в том, что санитарки держали в руках чистые листы ватмана, а протестные лозунги были помещены на них уже после нашим талантливым дизайнером", — пояснил Андрей Коновал.

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Так называемый "захват" кабинета главврача был "сидячей забастовкой": главврач больницы два дня подряд якобы избегала встречи с профсоюзом "Действие", поэтому активисты вместе с санитарками стали ждать появления Ольги Козловой в ее кабинете.

"Вызванная полиция никаких нарушений общественного порядка не нашла", — добавил Андрей Коновал.

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Третье "обвинение" якобы касалось опубликованных кем-то из санитарок сведений о зарплатах руководства Анжеро-Судженской больницы.

Судя по декларации о доходах, размещенной на сайте департамента охраны здоровья населения области, за 2017 г. Ольга Козлова заработала 1,7 млн руб. В ее собственности – три земельных участка (два – по 1 тыс. кв м и один – 225 кв. м), жилой дом и треть квартиры. При этом среднемесячная зарплата главврача составила 100,8 тыс. руб.

"На этом фоне высказанная во время наших дискуссий 13 марта главврачом Ольгой Козловой мысль о том, что и зарплату уборщицы в 15 тыс. не каждая санитарка еще достойна, выглядит довольно цинично", — прокомментировал сопредседатель профсоюза.

В ГУ МВД по Кемеровской области допросы санитарок Анжеро-Судженской больницы пока не прокомментировали. В городском отделении полиции Накануне.RU заявили, что такой информацией не располагают.

Отметим, что 13 апреля профсоюз "Действие" планирует провести пикет у здании администрации города, а 21 апреля – митинг против сокращения медперсонала. На днях активисты подали уведомления в мэрию. Санитарки готовятся начать голодовку из-за отсутствия реакции прокуратуры, Росздравнадзора и Госинспекции труда на их обращение.

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