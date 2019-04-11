В Тюмени сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который скрылся с места аварии

Сотрудники ГИБДД Тюмени разыскивают водителя "Тойоты", скрывшегося с места ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России по Тюменской области.

По информации правоохранителей, в ночь с 9 на 10 апреля на ул. Воронинские горки водитель "Тойоты" сбил 39-летнего пешехода. Мужчина получил травму ноги. Водитель иномарки не вызвал сотрудников автоинспекции, и не стал оказывать помощь пострадавшему. После столкновения он сразу уехал.

Сотрудники ГИБДД разыскивают также свидетелей аварии.