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Политика Свердловская область

В Среднеуральске завершился первый этап выборов мэра. Все 10 кандидатов допущены до второго тура

В Среднеуральске продолжаются выборы на пост главы города. На этой неделе члены комиссии изучили документы, которые подали кандидаты. Как сообщается в документе, первый этап конкурса признали состоявшимся, и все 10 претендентов прошли в следующий этап, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Следующий этап состоится 16 апреля, а 25 апреля депутаты выберут нового главу Среднеуральска

Всего в конкурсе участвует 10 человек: Антон Безденежных, Михаил Березин, Дмитрий Давиденко, Андрей Зашляпин, Алексей Костыгин, Кеньжем Куджанова, Владислав Русаков (советник заместителя губернатора Сергея Бидонько), Евгений Фокин, Алексей Храмцов и Владимир Черноусов (экс-спикер думы Среднеуральска).

Напомним, что 27 декабря на внеочередном заседании гордумы Среднеуральска была принята отставка главы города Владислава Козлова. Сейчас временно исполняет обязанности главы вице-мэр Алексей Костыгин.

Экс-глава Среднеуральска решил написать заявление по собственному желанию после визита в город вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько, только назначенного на этот пост.

"Это долгий конфликт между думой и главой. Внутри думы есть две группы, которые тоже между собой конфликтуют, эта ситуация тянется уже около года. Переговорили со всеми заинтересованными лицами. Есть понимание, что в такой конструкции, как сейчас, власть не может эффективно работать. Глава принял решение об отставке, которое согласовала гордума. Сейчас запущена процедура конкурса, которая завершится назначением главы", - ранее рассказывал он.

Жители Среднеуральска, между тем, выражают серьезные опасения по поводу предстоящих выборов нового мэра, так как утверждать главу от имени народа будут депутаты. Общественная палата города в лице ее председателя Виктора Тупикина даже обратилась к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой вмешаться в конкурс, чтобы тот спас муниципалитет от "алчных бизнесменов".

Но по словам Бидонько, никаких угроз областная резиденция не видит, ведь именно горожане выбирали депутатов, а процедура утверждения пройдет в соответствии с законодательством.

Ранее сам чиновник не смог ответить на вопрос, кого он видит на посту главы города.

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В Среднеуральске завершился первый этап выборов мэра. Все 10 кандидатов допущены до второго тура

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Теги: Владислав Козлов, мэр, глава Среднеуральска, Алексей Костыгин, Сергей Бидонько



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