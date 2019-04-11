В Магнитогорске неизвестные пытались взорвать линии электропередач

Под Магнитогорском неизвестные пытались взорвать линию электропередач, об этом сообщил Telegram-канал "Baza".

По имеющейся информации, инцидент произошел еще 9 апреля. Сотрудник энергосетевой компании нашел пластиковые трубы, они были примотаны к ногам ЛЭП. Он тут же вызвал полицию.

"Каждая трубка была с двух сторон заткнута пенопластом, а сверху было установлено устройство, внешне похожее на пейджер", - говорится в сообщении.

В ГУ МВД России по Челябинской области Накануне.RU информацию не подтвердили и не опровергли, посоветовав обратиться за комментарием в региональное управление ФСБ. Туда отправлен официальный запрос - на момент выхода этой публикации телефон пресс-службы ведомства не отвечал.