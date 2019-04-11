Почти 70% россиян продолжают экономить деньги

Две трети россиян продолжают придерживаться сберегательного поведения, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Сокращают повседневные расходы 68% россиян, три года назад такой модели придерживались 64%, передает корреспондент Накануне.RU.

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На этом фоне понизился индекс потребительского доверия, говорится в исследовании. Он показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок. Мартовский индекс составил 37 п., в то время как в 2018 г. он составлял 41 п. Согласно данным последнего опроса, 55% россиян настроены скептически, благоприятным для покупок момент считают 23%.

Порядка 69% опрошенных не считают возможным брать в банках кредиты на крупную сумму. О том, что лучше забрать деньги из банка, сегодня говорят 29% опрошенных.

Напомним, в 2019 г. реальные доходы россиян продолжают сокращаться. Вместе с тем Росстат принял решение отказаться от публикации ежемесячных данных, статистику ведомство будет озвучивать раз в квартал, изменились подходы к оценке доходов.