Инициатива Беглова по взиманию с иностранцев турсбора повергла отельеров в ступор

Отельеры Петербурга раскритиковали инициативу врио губернатора Александра Беглова по взиманию туристического сбора с иностранцев. Идею уже одобрил Владимир Путин.

Бизнесмены не понимают, каким образом будет работать туристический сбор. Как сообщила председатель комитета по туризму петербургского отделения "Опоры России" Дарья Ковалевская, для нее это "мифическая загадка - как это будет контролироваться и учитываться".

"Какие операционные расходы будут нести потом предприниматели, чтобы эти 100 рублей еще перевести - каждый банковский перевод стоит еще 30 рублей", - привела она один из контраргументов в интервью агентству "Регнум".

Напомним, 10 апреля врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил ввести туристический сбор для иностранных туристов в размере 100 руб. в сутки. Об этой идее он рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Как подчеркнул Беглов, в прошлом году город посетили 3,9 млн иностранных туристов, а в этом году ожидается, что их количество превысит 4 млн человек. Примерно 1 млрд руб. дополнительных доходов он предложил направить на реставрацию городских зданий.