11 Апреля 2019
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Политика В России

Судьбой российских ЧВК озаботились после военного переворота в Судане

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста. Сообщается, что президент либо находится под домашним арестом, либо в здании Генштаба ВС Судана. Тем временем армейские генералы ведут консультации по поводу создания военного совета на переходный период.

(2019)|Фото: https://t.me/leftblock/5978

Телеграм-канал бывшего военного корреспондента Life Семена Пегова WarGonzo напоминает, что в Судане сейчас работают российские ЧВК, которые должны были охранять аль-Башира и тренировать его бойцов.

"Любопытно, как отразится данное обстоятельство на деятельности наших ЧВК в Судане? Насколько известно проекту WG, "музыканты" как раз занимались охраной суданского лидера, а также тренировками его бойцов. К тому же в прошлом году озвучивались планы о создании в стране российской военной базы. Отставка суданского президента - неожиданный или прогнозируемый для нас поворот?" - пишет канал.

(2019)|Фото: https://t.me/leftblock/5978

Напомним, что активная фаза протеста началась еще в субботу, 6 апреля. Несколько тысяч студентов начали акцию у штаб-квартиры армии. Собравшиеся требовали от армии поддержать их требование об отставке действующего президента и создать переходное правительство. Силы правопорядка предприняли безуспешную попытку разогнать демонстрацию слезоточивым газом и пальбой в воздух. Протесты не закончились и через несколько дней, несмотря на то, что полиция несколько раз пыталась разогнать протестующих. В итоге в ночь с 10 на 11 апреля армия созвала совет и приняла решение сместить президента аль-Башира и его команду.

Среди причин, по которым в стране произошел протестный взрыв, чаще всего выделяют экономические. Так, кандидат политических наук, зав. Центром социологических и политологических исследований Института Африки РАН Сергей Костельянц в разговоре с КП, отмечает, что в в 2018 году национальная валюта трижды девальвировалась, курс доллара возрос почти в 3,5 раза. Само государство при этом зависит от импорта продовольствия и лекарств, валюту же приходится приобретать на чёрном рынке, что только разгоняет инфляцию.

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Судьбой российских ЧВК озаботились после военного переворота в Судане

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Теги: Судан, протесты, отставка президента



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Ранее 11.04.2019 09:59 Мск В Судане произошел военный переворот, президент арестован

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