11 Апреля 2019
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"Щедрый меценат и искренний патриот Свердловской области": Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью Тетюхина

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Почетного гражданина Свердловской области Владислава Тетюхина. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, доктор технических наук, действительный член РАИН скончался 11 апреля на 87-м году жизни после тяжелой болезни.

Как отметил Евгений Куйвашев, "это огромная, невосполнимая потеря для нашего региона".

"Из жизни ушел признанный мэтр титановой отрасли. Изобретатель, новатор, мудрый, великодушный, созидательный человек, который каждый день стремился менять мир к лучшему", - подчеркнул губернатор.

Тетюхин Куйвашев Госпиталь восстановительных инновационных технологий Нижний Тагил(2013)|Фото: Накануне.RU

По его словам, Владислав Валентинович внес огромный вклад в развитие современной высокотехнологичной медицины и повышение ее доступности для уральцев. Во многом благодаря личной инициативе и финансовой поддержке Тетюхина был построен и открыт Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Глава региона назвал его "человеком большой души, щедрым меценатом и искренним патриотом Свердловской области".

"Добрая, благодарная и неугасимая память о Владиславе Валентиновиче Тетюхине всегда будет жить в наших сердцах", - заключил Евгений Куйвашев.

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"Щедрый меценат и искренний патриот Свердловской области": Куйвашев выразил соболезнования в связи со смертью Тетюхина

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Теги: Куйвашев, Тетюхин, соболезнования, Нижний Тагил



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Ранее 11.04.2019 11:52 Мск Скончался основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин

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