11 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

Землю у Театра драмы в Екатеринбурге передали ООО "Храм святой Екатерины" для религиозного использования

В Екатеринбурге ООО "Храм святой Екатерины" получило в аренду на 54 месяца земельный участок для религиозного использования. Речь идёт о строительстве храма Святой Екатерины. Земля обошлась в 3,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте фонда имущества Свердловской области, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Торги состоялись сегодня. Напомним, изначально храм Святой великомученицы Екатерины предлагали возвести на площади Труда, но в 2010 году идея не нашла понимания у большинства горожан. Затем храм должен был появиться на акватории городского пруда. В начале 2018 года губернатор Евгений Куйвашев заявил о переносе места строительства храма на Октябрьскую площадь. Предполагается, что храм будет возведен к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.

проект собора святой Екатерины(2018)|Фото: Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

"Храм святой Екатерины - это место воскресения, это место нового города с новым устремлением в будущее с тем, чтобы прекратить все предыдущие распри и просто начать жить, делать что-то доброе, радостное, красивое и счастливое", - считает Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Ранее депутаты городской думы Екатеринбурга отказали инициативной группе в проведении референдума по строительству храма святой Екатерины возле Театра драмы. Большая часть народных избранников (28 человек) считают, что его организация повлечет за собой нарушение федерального законодательства, в том числе Градостроительного кодекса РФ.

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Землю у Театра драмы в Екатеринбурге передали ООО "Храм святой Екатерины" для религиозного использования

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Теги: молебен, храм святой екатерины, торжество православия, митрополит кирилл



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