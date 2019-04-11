Пресненский суд Москвы, где слушается дело Кокорина и Мамаева, срочно эвакуировали

Пресненский суд Москвы, где слушается дело скандальных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, срочно эвакуировали.

Как пишет издание "Чемпионат", сегодня днем была объявлена срочная эвакуация. Причиной стали сообщения о минировании в здании суда. Стоит отметить, что сегодня там давал свои показания водитель Виталий Соловчук, который рассказывал о нападении на него со стороны футболистов. "Регнум" уточняет, что водитель принес извинения футболистам после нападения.

Ранее стало известно, что Кокорин, Мамаев, а также их спутники в день инцидента с драками, из-за которых они и стали фигурантами уголовного дела, потратили в клубе и кафе около 400 тыс. руб.