Аллах дал, Аллах взял. Списание чеченских долгов за газ отменил Верховный суд республики

Решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов за газ, накопленных населением Чечни в сумме более 9,3 млрд руб., отменил Верховный суд республики.

Напомним, резонансное решение райсуд принял в январе 2019 года - судья постановил, что девятимиллиардные долги за голубое топливо должны быть покрыты за счет "Газпром межрегионгаз Грозный". Требования оплатить коммунальные долги "создавали в обществе социальную напряженность" и "могли повлечь протестные выступления" населения. Добавим, что вслед за Чечней таких же преференций потребовали и другие регионы - Смоленская область, Чувашия, Башкортостан, Ямал, Югра, Пермский край и другие регионы.

Апелляцию сегодня рассмотрели комиссией из трех судей. Решение районного суда постановили отменить, исковые требования заместителя прокурора - удовлетворить в части проведения компанией инвентаризации.