На Южном Урале депутата подозревают в незаконной охоте

На Южном Урале депутата Борисовского сельского поселения подозревают в незаконной охоте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в феврале депутат, который является председателем правления Пластовского отделения общественной организации "Союз обществ охотников и рыболовов Челябинской области", незаконно добыл на охоте трех кабанов. Ущерб составил более 300 тыс. руб.

Мужчину задержали сотрудники отдела федерального государственного надзора регионального минэкологии. После этого депутат внес данные в незаполненные путевки и разрешения на охоту, чтобы все выглядело законно.