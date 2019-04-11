Зеленский едет на смотрины к Макрону и Меркель

Лидер второго тура на выборах президента Украины Владимир Зеленский 12 апреля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча с Макроном назначена на 15.00 в Елисейском дворце, а на 18.00 там ждут действующего украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщил накануне спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

Он заявил, что позиция Порошенко такова, что "для Зеленского было бы полезно слезть со сцены, выйти из сферы шоу-бизнеса и немножко нырнуть в мир реальной политики". Однако у Макрона и Меркель вряд ли спрашивали мнения Порошенко, приглашая Зеленского, причем вперед Порошенко. А значит, в Европе готовятся к смотринам без пяти минут нового президента Украины.

СМИ отмечают, что подобные смотрины в Европе устраивают только для слаборазвитых стран.