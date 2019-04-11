11 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Зеленский едет на смотрины к Макрону и Меркель

Лидер второго тура на выборах президента Украины Владимир Зеленский 12 апреля встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча с Макроном назначена на 15.00 в Елисейском дворце, а на 18.00 там ждут действующего украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщил накануне спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.
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Он заявил, что позиция Порошенко такова, что "для Зеленского было бы полезно слезть со сцены, выйти из сферы шоу-бизнеса и немножко нырнуть в мир реальной политики". Однако у Макрона и Меркель вряд ли спрашивали мнения Порошенко, приглашая Зеленского, причем вперед Порошенко. А значит, в Европе готовятся к смотринам без пяти минут нового президента Украины.

СМИ отмечают, что подобные смотрины в Европе устраивают только для слаборазвитых стран.

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Зеленский едет на смотрины к Макрону и Меркель

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель



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