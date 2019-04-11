Суд отказал в возобновлении дела о банкротстве "Корпорации развития"

Арбитражный суд свердловской области отказал в возобновлении дела о банкротстве "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") по причине пересмотра решения суда по спору компании с "Мостостроем-12", передает корреспондент Накануне.RU.

Возобновить дело о банкротстве попросил кредитор Корпорации, московская компания "Бруно финанс", которая по договору цессии получила право требования порядка 66 млн руб. долга "КР" перед тюменскими мостороителями. В ходатайстве о возобновлении дела отказано, новое заседание будет назначено после того, как станет известен итог пересмотра судебного спора "КР", "Мостостроя-12" и "Уралстройтехнологий" в столичном арбитраже.

Как сообщало Накануне.RU, решение о выплате 2 млрд руб. суд принял на основании судебной экспертизы, итоги которой оказались ложными, эксперт стал фигурантом уголовного дела. На этом основании Корпорация потребовала пересмотра, суд иск удовлетворил и отменил постановление суда от 2016 г.