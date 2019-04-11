"Бил и выгонял в тапочках на мороз" В Пермском крае мужчину подозревают в истязании сына

В Александровске следователи возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины. Его подозревают в истязании своего девятилетнего сына, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Пермскому краю.

По версии следствия с сентября прошлого года по февраль 2019 г. мужчина избивал сына, и выгонял его зимой на улицу без верхней одежды и в комнатных тапочках.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей, выясняют условия жизни и воспитания ребенка.

"В ходе расследования уголовного дела будут приняты исчерпывающие меры для устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступления и защите прав несовершеннолетнего потерпевшего, в том числе будут проведены мероприятия по его психологической реабилитации", - сообщили в СКР.