Финальный матч Кубка России по футболу пройдет на "Самара-Арене"

Финальный матч Кубка России по футболу сезона-2018/19 состоится в Самаре. Об этом Накануне.RU сообщили в Российском футбольном союзе.

Место проведения финальной игры было определено сегодня на заседании исполкома РФС. Принято решение, что матч пройдет 22 мая на стадионе "Самара-Арена".

Напомним, недавно состоялись первые полуфиналы Кубка России. Екатеринбургский "Урал" был сильнее тульского "Арсенала", а московский "Локомотив" сыграл вничью с "Ростовом".

Ответные игры, в которых и определятся финалисты, состоятся в мае.