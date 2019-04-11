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Экономика В России

Копит деньги и не успевает строить дороги: ОАО РЖД пропускает сроки сдачи объектов

РЖД не успевают сдавать объекты в срок, не достигают плановых показателей и копят миллиардные остатки взносов в уставной капитал. К такому выводу Счетная палата РФ (СП РФ) пришла по итогам мониторинга реализации инвестпроектов акционерного общества. Аудиторы сомневаются, что такими темпами РЖД удастся увеличить провозную способность железнодорожного транспорта в этом году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СП РФ.

По итогам прошлого года РЖД не достроили ряд объектов: из 11 разъездов и 78 км дополнительных путей проекта "Развитие БАМа и Транссиба" был принят только один объект – реконструкция земляного полотна на участке Молдавский-Мирошниченко.

Также РЖД продлили сроки ввода 13 объектов из 22-х по проекту развития участка Междуреченск-Тайшет с 2016 до 2020 г. "Техническая готовность восьми объектов составляет менее 50%, по трем объектам работы не начинались", - добавили в СП.

Похожая ситуация с проектом по строительству вторых путей и сортировочных станций к портам Азово-Черноморского бассейна.

Нарушены сроки строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Казань-Екатеринбург". РЖД не разработали проектную документацию по большинству объектов участка Москва-Казань, хотя компания должна была сделать это до конца прошлого года.

Аудиторы сомневаются, что такими темпами РЖД смогут увеличить провозную способность железнодорожного транспорта в 2019 г., как это предусмотрено федеральным проектом.

При этом остатки неиспользованных взносов в уставный капитал РЖД растут. По итогам 2018 г. они увеличились в 1,5 раза и превысили 52 млрд руб.

"При подготовке предложений по взносам в уставный капитал холдинга Росжелдор систематически не учитывает незавершенные объекты и неиспользованные остатки взносов прошлых лет. В результате суммы взносов в 2018 г. и остатки, сформировавшиеся на начало года, на 20,4 млрд руб. превысили объемы бюджетного финансирования, предусмотренные инвестиционной программой компании", - пояснил аудитор СП РФ Валерий Богомолов.

Первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем и сообщил, что акционерное общество запустит ежемесячный мониторинг по их решению.

Северный широтный ход-2, СШХ-2, Арктика(2019)|Фото: forumarctica.ru

Напомним, что в ближайшее время РЖД должны подписать с компаниями "Газпром", "Новатек" и правительством Ямала соглашением о намерениях, которое даст старт реализации масштабного инфраструктурного проекта по строительству Северного широтного хода-2. Железная дорога должна соединить Бованенковские месторождения с портом Сабетта.

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Копит деньги и не успевает строить дороги: ОАО РЖД пропускает сроки сдачи объектов

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Теги: ржд, российские железные дороги, счетная палата



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