За Зеленского готовы проголосовать 61%, за Порошенко - 24%, - опрос

Во втором туре выборов президента Украины 61% тех, кто намерен голосовать, поддерживают Владимира Зеленского и только 24% - действующего президента Петра Порошенко. Об этом говорится в опросе Социологической группы "Рейтинг", результаты которого обнародованы на ее сайте.

В настроениях украинских жителей произошел перелом: 61% опрошенных верят, что следующим президентом станет Зеленский, и только 17% - что Порошенко. До первого тура было наоборот: в 2,5 раза больше опрошенных считали, что президентом станет Порошенко.

Примечательно, что среди избирателей Порошенко 22% проголосуют против Зеленского, а среди избирателей Зеленского против Порошенко будут голосовать 41%. Зеленский уверенно побеждает во всех регионах, кроме запада, где рейтинги кандидатов примерно одинаковы.

Опрос был проведен 5-10 апреля, погрешность не превышает 1,8%.

Напомним, в первом туре Зеленский набрал 30%, Порошенко - 16%.