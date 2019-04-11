11 Апреля 2019
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Политика За рубежом

Ассанж арестован

Джулиан Ассанж, создатель WikiLeaks, арестован.

Сообщение об этом появилось в телеграм-каналах российских журналистов-международников. Корреспондент ВГТРК Евгений Попов пишет, что создатель WikiLeaks арестован, подтверждает это и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Джулиан Ассанж - австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объемах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав. Скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Подтверждение об аресте основателя пришло и от самой WikiLeaks. По данным организации, полицию в здание дипломатического ведомства привел посол.

5 апреля WikiLeaks сообщал, что Ассанжа собираются в ближайшее время выгнать из посольства в Эквадоре. Предлогом для выдворения станет коррупционный скандал с офшорными бумагами, затрагивающими президента Эквадора Ленина Морено. Но 10 апреля в WikiLeaks рассказали, что смогли предотвратить выдворение основателя портала Джулиана Ассанжа. "Единственная причина, по которой это не произошло, по нашему мнению, заключается в том, что мы узнали об этом, смогли опубликовать эту информацию и смогли это предотвратить", - было сказано в сообщении.

Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне(2017)|Фото: rus.err.ee

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Ассанж арестован

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Теги: Джулиан Ассанж, WikiLeaks



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