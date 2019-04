Ассанж арестован

Сообщение об этом появилось в телеграм-каналах российских журналистов-международников. Корреспондент ВГТРК Евгений Попов пишет, что создатель WikiLeaks арестован, подтверждает это и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Джулиан Ассанж - австралийский и эквадорский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объемах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав. Скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Подтверждение об аресте основателя пришло и от самой WikiLeaks. По данным организации, полицию в здание дипломатического ведомства привел посол.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD