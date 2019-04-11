11 Апреля 2019
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Политика В России В бывшем СССР

Лукашенко назвал Кремль "обнаглевшим"

Обострение в отношениях России и Белоруссии продолжается, Александр Лукашенко считает, что Москва принялась "выкручивать руки".
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По его словам, в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки". Как считает глава республики, Россия закрывает свой рынок для белорусских продуктов, и эти меры похожи на санкции. Заявление белорусского лидера приводит его сайт. Дело в том, что на днях Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

В то же время, как напомнил Лукашенко, Белоруссия проводила у себя ремонт аварийных нефтепроводов, не перекрывая поставки, чтобы Россия не понесла убытки.

Отметим, что в последнее время Кремль активизировал свою политику на белорусском направлении, сменив посла и осуществив налоговый манёвр, против которого активно выступали в Минске. Наблюдатели в России связывают происходящее с проблемой транзита власти в стране, якобы Кремль заинтересован в новом формате объединения государств и общей Конституции. На этом фоне и сам Лукашенко уже заявлял о попытках "инкорпорирования" Белоруссии в состав России и "повороте евразийской интеграции вспять".

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Лукашенко назвал Кремль "обнаглевшим"

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Теги: Александр Лукашенко, выкручивание рук



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