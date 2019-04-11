"Был слышен треск проводки" В центре Екатеринбурге вспыхнул пожар

В Екатеринбурге возле Южного автовокзала вспыхнул пожар. Как сообщают очевидцы, загорелся нежилой старый деревянный дом в районе улицы Щорса. На месте работает пожарная бригада, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Видео и фото опубликовали читатели группы "Типичный Екатеринбург" в социальной сети. Также сообщается, что огонь задел столб с электрическими проводами. Был слышен сильный треск, видны мерцания.

Чёрный дым видно всей округе.

Добавим, что рядом с этим местом собираются построить "Квартал Федерация". ЖК расположится в районе улиц Щорса - Степана Разина. В основу архитектурных решений комплекса зданий положен стиль "Сталинский ампир". Главная Башня будет самым высоким зданием юго-запада Екатеринбурга. Высота здания со шпилем - 100 метров.