"Был слышен треск проводки" В центре Екатеринбурге вспыхнул пожар

11 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область

"Был слышен треск проводки" В центре Екатеринбурге вспыхнул пожар

В Екатеринбурге возле Южного автовокзала вспыхнул пожар. Как сообщают очевидцы, загорелся нежилой старый деревянный дом в районе улицы Щорса. На месте работает пожарная бригада, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Видео и фото опубликовали читатели группы "Типичный Екатеринбург" в социальной сети. Также сообщается, что огонь задел столб с электрическими проводами. Был слышен сильный треск, видны мерцания.

пожар в Екатеринбурге, дым(2019)|Фото: vk.com/te_ekb

пожар в Екатеринбурге, дым(2019)|Фото: vk.com/te_ekb

Чёрный дым видно всей округе.

Добавим, что рядом с этим местом собираются построить "Квартал Федерация". ЖК расположится в районе улиц Щорса - Степана Разина. В основу архитектурных решений комплекса зданий положен стиль "Сталинский ампир". Главная Башня будет самым высоким зданием юго-запада Екатеринбурга. Высота здания со шпилем - 100 метров.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Был слышен треск проводки" В центре Екатеринбурге вспыхнул пожар

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: екатеринбург, пожар, автовокзал, дым



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 509

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети