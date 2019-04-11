11 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале суд обязал депутатов отправить в отставку главу сельского поселения

На Южном Урале прокуратура добивается удаления в отставку главы Филимоновское сельское поселения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Занимая должность главы, он был трудоустроен в ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" по трудовому договору в должности электромонтера станционного телевизионного оборудования и был уволен в связи с сокращением штата работников.

Эта компания арендует у администрации поселения оборудование. После сдачи оборудования в аренду, глава трудоустроился к арендатору на выполнение работ, связанных с обслуживанием указанного оборудования и ежемесячно получал заработную плату.

Прокуратура потребовала от совета депутатов удалить главу в отставку. Но депутаты требование прокурора не исполнили. Это стало основанием для обращения прокурора в суд. Суд требования прокурора удовлетворил и обязал депутатов в течение месяца принять решение о досрочном удалении в отставку главы сельского поселения.

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На Южном Урале суд обязал депутатов отправить в отставку главу сельского поселения

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Теги: депутаты, глава, отставка, прокуратура,



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