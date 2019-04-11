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Пермскую школу, где отравились больше сотни детей, закрыли на дезинфекцию

Пермскую школу №107 сегодня закрыли на обработку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Образовательный процесс будет возобновлен в пятницу. Напомним, вчера на занятия из-за плохого самочувствия не пришли 137 учеников. Администрация Перми сообщала о госпитализации пяти школьников. Сегодня в краевом Роспотребнадзоре сообщили, что под наблюдением врачей в инфекционном стационаре Перми остаются четыре человека.

Следователи проводят доследственную проверку. Глава Перми Дмитрий Самойлов отдал распоряжение своему заместителю Людмиле Гаджиевой о расторжении договора с поставщиком питания - индивидуальным предпринимателем Еленой Собяниной. Также мэр поручил организовать схему питания до выбора нового аутсорсера. Соблюдение условий договора аренды организации питания проверит контрольно-аналитический департамент администрации Перми.

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Пермскую школу, где отравились больше сотни детей, закрыли на дезинфекцию

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Теги: дети, болезнь, отравление, столовая, доследственная проверка, школа №107



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