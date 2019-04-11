Скончался основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин

Скончался основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, доктор технических наук, действительный член РАИН Владислав Тетюхин. Об этом сообщили в центре.

"К сожалению, данную информацию мы подтверждаем", - сообщили Накануне.RU в приемной.

Как говорится на сайте учреждения, Владислав Тетюхин скончался 11 апреля на 87-м году жизни после тяжелой болезни.

На сегодняшний день в составе госпиталя работает поликлиника, диагностические отделения, стационар, операционный блок, отделение реабилитации с тренажерами и ваннами и другие подразделения. Перспективы развития учреждения не раз становились предметом обсуждения на самом высоком уровне, в том числе и в ходе встреч свердловского губернатора Евгения Куйвашева с президентом России Владимиром Путиным.