"Надеюсь на поддержку земляков и победу в праймериз". Шипулин официально начал гонку за место в Госдуме

Уральский спортсмен Антон Шипулин первым подал документы для участия в предварительном голосовании по определению кандидата от партии "Единая Россия" на довыборах в Госдуму Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЕР.

"Я уже заявлял ранее о своих намерениях участвовать в предварительном голосовании "Единой России". И вот, собрав все необходимые документы, написал заявление на участие. Надеюсь на поддержку земляков и победу в праймериз", - сообщил он.

Окончательное решение о регистрации участника принимает региональный оргкомитет. Сроки рассмотрения документов составляют пять рабочих дней.

Напомним, в марте Шипулин объявил, что попробует себя в политике и собирается стать депутатом Госдумы. Для этого он примет участие в предварительном голосовании "Единой России" по Серовскому избирательному округу, которое пройдет 26 мая. Как рассказал сам Антон на встрече с общественниками, такое решение он принял после поддержки этой идеи губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Напомним, выборы в Госдуму, в которых собирается принять участие Антон Шипулин, состоятся 8 сентября.

Также в Екатеринбурге собираются строить спортивный комплекс имени Шипулина.