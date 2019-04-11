"Надеюсь на поддержку земляков и победу в праймериз". Шипулин официально начал гонку за место в Госдуме

11 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область

"Надеюсь на поддержку земляков и победу в праймериз". Шипулин официально начал гонку за место в Госдуме

Уральский спортсмен Антон Шипулин первым подал документы для участия в предварительном голосовании по определению кандидата от партии "Единая Россия" на довыборах в Госдуму Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЕР.

"Я уже заявлял ранее о своих намерениях участвовать в предварительном голосовании "Единой России". И вот, собрав все необходимые документы, написал заявление на участие. Надеюсь на поддержку земляков и победу в праймериз", - сообщил он.

Антон Шипулин, праймериз ЕР(2019)|Фото: sverdlovsk.er.ru

Окончательное решение о регистрации участника принимает региональный оргкомитет. Сроки рассмотрения документов составляют пять рабочих дней.

Напомним, в марте Шипулин объявил, что попробует себя в политике и собирается стать депутатом Госдумы. Для этого он примет участие в предварительном голосовании "Единой России" по Серовскому избирательному округу, которое пройдет 26 мая. Как рассказал сам Антон на встрече с общественниками, такое решение он принял после поддержки этой идеи губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Напомним, выборы в Госдуму, в которых собирается принять участие Антон Шипулин, состоятся 8 сентября.

Также в Екатеринбурге собираются строить спортивный комплекс имени Шипулина.

Антон Шипулин(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Надеюсь на поддержку земляков и победу в праймериз". Шипулин официально начал гонку за место в Госдуме

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Антон Шипулин, госдума, праймериз, единая россия, выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.04.2019 15:17 Мск Шипулин отказался разговаривать о политике и отвечать на критику Тихонова

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 509

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети