11 Апреля 2019
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Политика За рубежом

Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали у ворот Букингемского дворца

Телеведущую Леру Кудрявцеву (47) обворовали в Лондоне.

В Instagram блондинка рассказала, что кража произошла, когда она прогуливалась с утра у Букингемского дворца. Из ее сумки украли кошелек (хотя Лера выразилась жестче). "Там у меня лежали все карты и все наличные деньги", - говорит звезда.

По словам Курдявцевой, теперь дворец и прекрасная площадь будут вызывать у нее отрицательные воспоминания. "Неприятно конечно, полдня в полиции", - поделилась впечатлениями телеведущая.

В комментариях много сочувствующих, кто-то рассказывает свои истории с кражами во время путешествий. "Легко сказать: не огорчайся. А на шкуре испытать, каково Мне очень досадно за Леру. Хоть камерой себя обвешивай в этих поездках", - говорит один из лериных подписчиков. Коллега Кудрявцевой Оскар Кучера предлагает относиться к случившемуся философски: "Лерусь, пусть это будет самой большой потерей ..".

 

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Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали у ворот Букингемского дворца

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Теги: лера кудрявцева, букингемский дворец, кража



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