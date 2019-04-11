ЦИК готовит поправки, разрешающие самовыдвиженцам идти на выборы во всех регионах

Научно-экспертный совет при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подготовил рекомендации, которые в значительной мере изменят действующее выборное законодательство. Среди новшеств – разрешение самовыдвиженцам участвовать в выборах глав во всех субъектах России, муниципальным депутатам позволят ставить подписи за выдвижение любого количества депутатов при прохождении так называемого "муниципального фильтра".

Члены ЦИК уже подтвердили РБК информацию о существовании данных поправок и то, что они будут рассмотрены и скорее всего одобрены на заседании комиссии 11 апреля.

В настоящий момент к участию в выборах главы региона самовыдвиженцы допускаются лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской и Астраханской областях, теперь эту практику планируется распространить по всей стране.

Еще одним нововведением станет разрешение муниципальным депутатам ставить подписи при выдвижении кандидатов за нескольких человек, сейчас это не допускается. Это позволит кандидатам при выдвижении, например, получать подписи депутатов от "Единой России", в то же время последние могут отдать голос и за выдвиженца-"единоросса".

В рекомендациях содержатся нормы, смягчающие для самовыдвиженцев сбор подписей в муниципальных округах и районах, сейчас подписи кандидаты должны представить из ¾ таких административных единиц. Планируется снизить эту планку, одновременно предлагается снижение до 1% сбора подписей кандидата для регистрации в одномандатном округе (сейчас – 3%).

Таким образом, если подготовленные поправки пройдут, то существенным образом поменяются нормы закона "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов". Рекомендации совета при ЦИК должны одобрить собственно сами члены комиссии, затем Госдума, Совет Федерации и подписать президент.

Ранее Накануне.RU рассказывало, что в Челябинской области депутаты Законодательного собрания должны в апреле изменить нормы местного закона, согласно которым самовыдвиженец не имеет права участвовать в выборах губернатора. Изменить эту норму на Южном Урале планируется специально под врио губернатора Алексея Текслера, который заявил о своем желании бороться за пост губернатора именно как самовыдвиженец.