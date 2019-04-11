11 Апреля 2019
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Крупную коммунальную аварию в Артемовском обещают устранить сегодня днем: ситуацией занялась прокуратура

Прокуратура начала проверку в связи с крупной коммунальной аварией на сетях водоснабжения уральского города Артемовский.

Напомним, вечером 10 апреля на улице Ленина произошел порыв магистрального водопровода, в результате чего без холодного водоснабжения остались более 80 жилых домов, больница, школа и детские сады. Сейчас проводятся работы по устранению аварии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, установлено, что по договору аренды эксплуатирующей организацией системы водоснабжения в Артемовском является ООО "Городская ТеплоЭнергоКомпания", на балансе которой находится тот самый водопровод на Ленина. В ведомстве намерены проверить пункты выдачи воды на предмет достаточности обеспечения людей питьевой водой.

коммунальная авария в Артемовском(2019)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Сегодня, 11 апреля, прокуратура внесла главе Артемовского и директору ООО "Городская ТеплоЭнергоКомпания" представление с требованием срочно принять меры по бесперебойному водоснабжению. По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, аварийные бригады продолжают ремонтные работы на трубопроводе, они шли всю ночь. Ориентировочное время устранения - сегодня к 14 часам местного времени.

коммунальная авария в Артемовском(2019)|Фото: 66.mchs.gov.ru

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Крупную коммунальную аварию в Артемовском обещают устранить сегодня днем: ситуацией занялась прокуратура

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Теги: прокуратура, авария, Артемовский



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