В Лысьве женщину осудили на восемь лет за доведение дочери до самоубийства

Суд приговорил 58-летнюю жительницу Лысьвы к восьми годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию дочери, а также в доведении ребенка до самоубийства, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Пермскому краю.

Приговор в законную силу не вступил.

Следствием и судом установлено, что виновная с 2014 года по июль 2018 года избивала и унижала свою несовершеннолетнюю дочь. Во время расследования уголовного дела были тщательно осмотрены места происшествия, допрошены свидетели, проведена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, осмотрено большое количество электронных носителей информации, в том числе детально изучена переписка погибшей девушки в социальных сетях.

"Для устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, следователем внесено представление в органы внутренних дел, в соответствии с которым сотрудники полиции должны будут принять дополнительные меры и усилить профилактическую работу, направленную на своевременное выявление и пресечение правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних", - сообщили в СКР.