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Суд отказался пересматривать дело экс-главы Тюмени: Еремеев остался на свободе

Тюменский областной суд не удовлетворил апелляцию региональной прокуратуры о пересмотре уголовного дела экс-главы Тюмени Дмитрия Еремеева за громкое ДТП с двумя погибшими, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

Таким образом, приговор районного суда в виде лишения свободы сроком на три года условно и лишением водительских прав на 2 года и 10 месяцев останется в силе.

Отметим, что ранее прокуратура посчитала такое наказание "чрезмерно мягким" для бывшего высокопоставленного чиновника. Гособвинитель потребовал для Еремеева три года колонии-поселении, указав, что преступление является общественно опасным и наказание должно удовлетворять установлению социальной справедливости.

Выступая в областном суде, Еремеев подчеркнул, что районный суд полностью изучил дело и оснований для пересмотра нет. "У суда была полная картина об обстоятельствах преступления и мотивах... Суд вынес объективное решение в части наказания. Опасности для общества я не несу и совершил это страшное преступление в качестве водителя, что было учтено", - выступил Еремеев с последним словом.

Дмитрий Еремеев(2019)|Фото: Накануне.RU

Дмитрий Еремеев(2019)|Фото: Накануне.RU

В итоге областной суд оснований для пересмотра дела не нашел и оставил приговор без изменений.

Напомним, Еремеев 23 июня 2018 года, совершая на "Тойоте" обгон на трассе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой "Тойотой", оба пассажира которой погибли на месте. У одной из жертв остались четверо детей и беременная жена. Сначала уголовное дело за примирением сторон было прекращено (Еремеев выплатил родственникам жертв крупные денежные компенсации). Однако мягкое наказание за случившееся – штраф в 160 тыс. руб. – вызвало большой общественный резонанс, и прокуратура отправила дело на пересмотр, а первый приговор был отменен.

Как выяснилось в ходе повторного следствия, Еремеев находился в своем автомобиле не один, а с тремя местными юношами, которых он подобрал на трассе, чтобы подбросить в город. На суде они дали показания, что экс-чиновник ехал со скоростью в 120-140 километров в час, однако сам Еремеев утверждает, что скорость была ниже. Кроме того, гособвинитель указал на детализацию звонков Еремеева, согласно которой, во время удара на телефон был совершен звонок. При этом экс-чиновник в целом свою вину за ДТП не отрицал.

178 км Курган - Тюмень Дмитрий Еремеев(2018)|Фото: vk.com

178 км Курган - Тюмень Дмитрий Еремеев(2018)|Фото: vk.com

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Суд отказался пересматривать дело экс-главы Тюмени: Еремеев остался на свободе

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Теги: Дмитрий Ермееев, дело Еремеева



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