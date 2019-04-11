11 Апреля 2019
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Политика Центральный ФО В России Москва

"Ощущение безальтернативности". Популярность Путина у населения становится все меньше

Социологи представили электоральный рейтинг бывших кандидатов в президенты России. Популярность Владимира Путина у населения становится все меньше.
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Как показывают итоги опроса "Левада-центра", если бы президентские выборы проходили прямо сейчас, то Путин набрал бы около 55% голосов избирателей. И хотя он опередил других кандидатов, его рейтинг снижается: по сравнению с апрелем 2014 года на 5%, а по сравнению с январем 2018 года - на 15%. Перед прошлогодними выборами рейтинг действующего президента составил 70%, а по их итогам он получил почти 76,7% голосов.

Рейтинг остальных экс-претендентов на президентский пост почти не изменился: за лидера ЛДПР Владимира Жириновского проголосовали бы 6% опрошенных (5% в 2018 году), за экс-кандидата от КПРФ Павла Грудинина - 5% (6% в 2018 году). При этом 19% не смогли выбрать своего лучшего кандидата, а еще 19% и вовсе не пошли бы на участки.

коллаж тандем нанообщество россия электорат народ атомизация медведев путин(2012)|Фото:

Как пишет Infox.ru, итоги опроса показали, что в обществе сохраняется "ощущение безальтернативности". Социологи пояснили, что хотя рейтинг Владимира Путина и упал, рейтинги других претендентов не выросли.

Напомним, недавно выяснилось, что президент России не знает, сколько средств страна вложила в импортозамещение, не знают этого и профильные министры.

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"Ощущение безальтернативности". Популярность Путина у населения становится все меньше

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Теги: Путин, рейтинг, президент



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