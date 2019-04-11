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Политтехнологи Беглова перевезли "Сургутнефтегаз" в Петербург? Нефтяники заявили о фейке

В Санкт-Петербурге заговорили о переносе в северную столицу офиса югорской нефтяной компании "Сургутнефтегаз". Информация о подготовке переезда появилась в федеральных СМИ, в новостях со встречи исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с президентом России Владимиром Путиным. Переезд "Сургутнефтегаза" в обзорах журналистов иллюстрировал "федеральные амбиции" Петербурга, но информация оказалась фейковой - нефтяники опровергли эти планы. Беглов в ходе своей кампании планирует повторить успешный кейс Матвиенко, предполагают наблюдатели, но неподготовленные вбросы наоборот, понижают рейтинг кандидата, передает корреспондент Накануне.RU.

Беглов поблагодарил Путина за выделение 10,6 млрд руб. из Резервного фонда на социальную инфраструктуру, обсуждение коснулось и других мер поддержки северной столицы федеральным бюджетом. На горожан будут работать не только казенные деньги, но и средства крупных корпораций, сообщил "Пятый канал": "В Петербург приходят и крупные налогоплательщики. Планируется переезд "Сургутнефтегаза", Объединенной судостроительной корпорации и других компаний".

Непосредственно на встрече с президентом такого заявления не звучало, но написанные под копирку тексты для федеральных СМИ свидетельствуют о явном участии "идеологов" команды Беглова.

беглов александр дмитриевич заместитель руководителя администрации президента рф(2012)|Фото: Накануне.ru

Между тем сам "Сургутнефтегаз" оказался не в курсе планов по переносу офиса. В пресс-службе компании Накануне.RU заявили, что вопрос о переезде офиса из Сургута в Санкт-Петербург не стоит на повестке и не обсуждался.

Ход с перерегистрацией крупных корпораций в Санкт-Петербурге уже успешно использовался Валентиной Матвиенко, отмечает политолог Петр Быстров. В городе появились такие крупные игроки, как "Газпром нефть" и "Внешторгбанк". "Было бы логично, если Беглов продолжит этот путь, но вопрос в том, насколько это будет успешным - удастся ли ему "перетащить" компании в Питер. На примере "Сургутнефтегаза" мы видим, что планы Беглова не слишком продуманы и реальных договоренностей с крупнейшими федеральными компаниями нет", - рассказал Накануне.RU политолог, добавив, что "фейковая" новость о переезде компании может принести негатив кандидату, такие заявления должны быть согласованы с руководством структур.

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Политтехнологи Беглова перевезли "Сургутнефтегаз" в Петербург? Нефтяники заявили о фейке

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Теги: Сургутнефтегаз, Беглов, Богданов, переезд компаний, Валентина Матвиенко



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