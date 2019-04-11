11 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко натравил СБУ на "агента Путина" Медведчука

Действующий украинский президент Петр Порошенко дал задание СБУ рассмотреть целесообразность участия Виктора Медведчука в переговорах по освобождению украинских заключенных. Об этом он сказал в эфире радио "Новое время".
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"Я обращаюсь к СБУ рассмотреть возможность целесообразности дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирование является неэффективным. Доложить мне завтра", - сказал Порошенко.

Он добавил, что "де-факто Медведчук представляет Россию и Путина на переговорах в Минске".

Интересно, что это было сделано сразу после того, как в штабе его соперника на выборах Владимира Зеленского заявили о том, что тот не будет разговаривать с Донбассом и собирается вывести Медведчука из переговоров.

После этого на сайте "Оппозиционной платформы - за жизнь", куда в качестве главы политсовета входит Медведчук, появилось его заявление, что Зеленский и Порошенко соревнуются в конкурсе "кто больший русофоб".

"Кандидаты, которые клятвенно обещают своим избирателям восстановить мир и вернуть Донбасс на Украину, пафосно заявляют о том, что не будут вести прямых переговоров с представителями Донецка и Луганска. Именно такой была политика Порошенко все пять лет его президентства. И именно такую политику намерен реализовывать и господин Зеленский", - заявил Медведчук.

Он отметил, что занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе действующего президента Украины и делал это в интересах страны, а не ее президента.

"Поэтому вывести меня из "переговорного процесса" априори невозможно. Если речь идет о моем участии в работе гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (где я занимался вопросами освобождения наших граждан), то и в этом случае никаких официальных назначений не было, а были лишь просьбы главы государства," - подчеркнул он.

Как сообщало Накануне.RU, в Кремле подтвердили, что Путин и Медведчук лично обсуждали вопрос об освобождении украинских моряков. Не исключено, что эта новость и спровоцировала кандидатов в президенты Украины на попытку завоевать дополнительные голоса у националистического электората. На Украине также на Медведчука заведено уголовное дело из-за его визита в Москву в конце марта вместе с Юрием Бойко.

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Порошенко натравил СБУ на "агента Путина" Медведчука

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, СБУ



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