Украина заявила о двух российских полицейских, попросивших убежища

Двое российских полицейских попросили политического убежища на Украине. Инцидент произошел в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области, сообщает погранслужба Украины.

Полицейских, по их словам, преследуют в России за противодействие распространению наркотиков в аптеках на их участках. Их преследуют преступные группировки, которые будто бы покрываются властями, а против них сфабриковано заказное уголовное дело. Поэтому они приняли решение бежать на Украину. Проводятся соответствующие проверочные мероприятия в отношении объективности предоставленной информации.