11 Апреля 2019
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Google выпустил дудл с первой фотографией черной дыры

Google в четверг, 11 апреля, поставил на главную страницу анимированный дудл, который посвящен первой в истории человечества "фотографии" черной дыры. Изображение было презентовано учеными накануне.

Строго говоря, полученное изображение – это не сама черная дыра, а горизонт событий, "оболочка" дыры, а пределы которой не может вырваться никакое излучение. Поэтому и международный проект по фотографированию этого объекта был назван "Телескоп горизонта событий". Для получения снимка были задействованы мощнейшие телескопы сразу нескольких стран.

Черная дыра, которую сфотографировали, является одной из самых больших в обозримой части вселенной. Она находится в галактике M87 в созвездии Девы; эта галактика удалена от Земли на расстояние более 50 миллионов световых лет.

В анимированном дудле сначала появляется "полароидный" снимок черной дыры, а потом она засасывает в себя расположившиеся рядом буквы слова "Google".

Ñ‡ÐµÑ€Ð½Ð°Ñ Ð´Ñ‹Ñ€Ð° Google|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Google.com

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Google выпустил дудл с первой фотографией черной дыры

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Теги: google, дудл, черная дыра



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