Google выпустил дудл с первой фотографией черной дыры

Google в четверг, 11 апреля, поставил на главную страницу анимированный дудл, который посвящен первой в истории человечества "фотографии" черной дыры. Изображение было презентовано учеными накануне.

Строго говоря, полученное изображение – это не сама черная дыра, а горизонт событий, "оболочка" дыры, а пределы которой не может вырваться никакое излучение. Поэтому и международный проект по фотографированию этого объекта был назван "Телескоп горизонта событий". Для получения снимка были задействованы мощнейшие телескопы сразу нескольких стран.

Черная дыра, которую сфотографировали, является одной из самых больших в обозримой части вселенной. Она находится в галактике M87 в созвездии Девы; эта галактика удалена от Земли на расстояние более 50 миллионов световых лет.

В анимированном дудле сначала появляется "полароидный" снимок черной дыры, а потом она засасывает в себя расположившиеся рядом буквы слова "Google".